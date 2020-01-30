جعجع اتصل بعباس متضامنا: صفقة القرن ولدت ميتة

أجرى رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، إتصالاً هاتفياً مساء أمس، بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، مؤكداً له دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسته، وأعرب له عن تضامنه "وتضامن الحزب معه ومع الأخوة ​الفلسطينيين​ في موقفهم من ​صفقة القرن​".

وأشار جعجع لعباس إلى أنه "لا مكان في التاريخ لخطط أو اقتراحات أو أمور غير منطقية. لقد اعتبرنا منذ البداية أن صفقة القرن ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك". وشدد على "ضرورة حصول ​الشعب الفلسطيني​ على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​".

من جهته، شكر الرئيس عباس لجعجع اتصاله وتعاطفه، لافتاً إلى أن "الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنه صاحب حق ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوطات". كما شكر الرئيس عباس اللبنانيين جميعا على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.