تعليق عمل مكتب الإتصال المشترك بين الكوريَّتين بسبب "كورونا"

اتفقت كوريا الجنوبية والشمالية على تعليق عمل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا، بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.
وأشارت وزارة الوحدة في سيئول، إلى أن "الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك، واتفقتا على تعليق عمل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، مع الإبقاء على التواصل عبر فتح خط للهاتف والفاكس".
وقررت سيئول إعادة موظفيها المقيمين في كيسونغ الذين يبلغ عددهم 58 مسؤولا في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن، كما أن السلطات الكورية الجنوبية تخطط لإجلاء رعاياها البالغ عددهم حوالي 720 شخصا من ووهان الصينية.
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