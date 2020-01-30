إصابة عنصرين من القوى الأمنية بانفجار قنبلة أثناء تظاهرة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن انفجار قنبلة في ساحة الخلاني، أدى إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية.
ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الامنية لتأمين مناطق التظاهر.
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