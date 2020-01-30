إصابة عنصرين من القوى الأمنية بانفجار قنبلة أثناء تظاهرة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات ​بغداد​ أن ​انفجار​ قنبلة في ساحة الخلاني، أدى إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية. ودعت قيادة عمليات بغداد ​المتظاهرين​ السلميين إلى التعاون مع ​القوات​ الامنية لتأمين مناطق التظاهر.

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