دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماكرون يتهم أردوغان بعدم الوفاء بوعوده بشأن ليبيا

باريس (رويترز) - اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي يوم الأربعاء بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مؤتمر دولي بشأن ليبيا بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني "أود أن أعبر عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي وهو ما يتناقض تماما مع ما التزم به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين".

وأضاف "شاهدنا في الأيام الأخيرة وصول سفن حربية تركية برفقة مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك واضح وخطير لما تم الاتفاق عليه في برلين. إنه إخلاف للوعد".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)