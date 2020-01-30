بموافقة 621 عضوًا.. البرلمان الأوروبي يصادق على «بريكست»

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دبي - بواسطة محمد فارس صادق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاق بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت شبكة «فرانس 24» الإخبارية أن 621 عضوًا بالبرلمان الأوروبي وافقوا على «بريكست»، مقابل رفض 49 آخرين.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة المقبل، بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج في استفتاء أجرى عام 2016.
شاهد أيضاً من Euronews : عرّاب بريكست مودعا البرلمان الأوروبي: سأفتقد أجواء الدراما والمسرح
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قلق في بروكسل من التوتر بين طهران وواشنطن.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم مجددا للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، وأعربوا عن قلقهم من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي بدوره إلى تجدد نشاط ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية . القلق الأوروبي جاء خلال الاجتماع الذي دعا إليه كبير الدبلوماسيين في الاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل، والذي يأتي بعد أيام من عملية الاغتيال التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي قضى في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد. وأشار جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يختلف عن موقف واشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني حيث أكد أنه يتمّ العمل وتكثيف الجهود لعدم تحويل الملف إلى مجلس الأمن في إشارة إلى الالتزام بالاتفاق من قبل جميع الأطراف. وقال بوريل: " ندعو إيران إلى الالتزام الكامل ببرنامج العمل المشترك دون تأخير. لقد منحني الوزراء تفويضا قويا للقيام بجهود دبلوماسية مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، للمساهمة في خفض التوتر بالمنطقة ودعم الحوار السياسي وتعزيز الحلول الإقليمية السياسية". ترامب وسليماني والسفارات الأمريكية وفي سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، كان يخطط لشن هجمات على "أربع سفارات أمريكية". وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" سيتم بثها لاحقا، "يمكنني القول إنني أعتقد بأنه كانت هناك أربع سفارات بينها على الأرجح السفارة الأمريكية في بغداد".
Euronews (Ar)
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تعرّف على أكثر البلدان العربية جاذبية لصناعة الطيران في العالم
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 11 عالمياً في مؤشر جاذبية صناعة الطيران الذي تصدره شركة "برايس وتر هاوس كوبرز"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية، لندن، مقرا لها. وتصدّرت مؤشر جاذبية صناعة الطيران، الولايات المتحدة تلتها كندا في المرتبة الثانية ثم سنغافورا ثالثاً وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، ثم أستراليا، فسويسرا، بعدها ألمانيا فهولندا ثم هونغ كونغ، فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز العاشر، وذلك حسب التقرير الذي شمل تصنيف 209 دول في العالم. أما عربياً ، وعلى صعيد جاذبية صناعة الطيران، فبعد دولة الإمارات، حّلت قطر في المرتبة 23 و المغرب في المرتبة 33، وجاء مصر في المرتبة 58 تلتها البحريين في المركز 59، أما الكويت فحلت في المرتبة 61، تلتها عُمان 62، في حين حلّت تونس في المرتبة 76 والجزائر في المرتبة 86. ويعتمد المؤشر السنوي للشركة الاستشارية في تقييمه على عدد من المؤشرات الفرعية والتي تهم التكلفة والاقتصاد والبنية التحتية والعمل والصناعة والسياسة الضريبية والمخاطر الجيو-سياسية. ووفق شركة "برايس وتر هاوس كوبرز"، فقد حّلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع في قارة آسيا، فيما احتلت المغرب المرتبة الأولى على صعيد شمال القارة الإفريقية . وحسب المؤشر، فقد جاءت تصنيف الإمارات في المرتبة 13 بما يتعلق بتكاليف صناعة الطيران، والمرتبة الثالثة فيما يختص ببيئة العمل، والمرتبة 27 على صعيد البنية التحتية، والمرتبة 33 على صعيد الصناعة، والمرتبة 25 فيما يختص بالمخاطر الجيوسياسية، والمرتبة الثانية بالنسبة للسياسة الضريبية. أما المغرب، فقد احتلت المرتبة 28 في ما يخص تكلفة صناعة الطيران، والمرتبة 75 في بيئة العمل و24 في البنية التحتية للصناعة، والمرتبة 32 على صعيد المخاطر الجيرسياسية، والمرتبة 60 في الاقتصاد، والمرتبة 25 في السياسة الضريبية.
Euronews (Ar)
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بلجيكا: حملةٌ تحذّر من مخاطر صحية محتملة لشبكات هواتف الجيل الخامس
تشهدُ العاصمة البلجيكية، بروكسل، حملة ضد نشر شبكات هواتف الجيل الخامس "5 جي" ، التي تثير قلقاً لدى البعض نظراً لعدم وجود فتوى طبية تبدد المخاوف بشأن المخاطر الصحية التي يشاع أن تلك التقنية الخليوية تتسبب بها. الحملة المناهضة لشبكات هواتف الجيل الخامس في بروكسل، يقودها أوليفييه غالاند، الذي يحاول تنبيه المواطنين من مخاطر تلك الشبكات على الصحة العامة ، وذلك من خلال التحدث إليهم وجهاً لوجه، إضافة إلى سعيه الحثيث لنشر ملصقات تحذيرية خاصة في المؤسسات الصحية والخدمية بالمدينة. يقول أوليفييه لـ"يورونيوز": "إن قدرة تقنية "5 جي" على اختراق المباني ضعيفة، لذا سينتهي الأمر بتركيب هوائيات فوق كل عمارة سكنية، وهذا أمر مقلق للغاية، بالنظر إلى المخاطر المحتملة لتلك التقنية والتي حذر منها عديد من العلماء والأطباء". وتستخدم تقنية "5 جي" الطيف الترددي العالي للأشعة، وهي موجات كهرومغناطيسية ذات تردد أعلى مما يُستخدم في شبكات أجيال الهواتف السابقة، وهذه الموجات قصيرة وتتكسّر عند اصطدامها بأجسام مادية، لذا فيلزمها عدداً من الهوائيات يفوق العدد الذي كان يلزم أجيال شبكات الهواتف السابقة، ووجد مختصون أن ثمّة مخاطر على الصحة قد تترتب نتيجة انتشار أعداد كبيرة من الهوائيات في التجمعات السكنية، ولمّا كان العلماء أخفقوا حتى الآن في نفي إمكانية أن تتسبب تقنية "5 جي" بأمراض من بينها السرطان، جعل الحكومة في بروكسل تتردد تجاه هذه التقنية، فأوعزت بإيقاف اختبارات تقنية "5 جي" على نحو مؤقت. وتعدّ تقنية "5 جي" نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، فهي توفّر سرعة فائقة في نقل البيانات كما أن تتيح إمكانية الربط بين الأجهزة الالكترونية على اختلاف أنواعها ما يسهم في التوصّل إلى تقنيات خيالية كالسيارات ذاتية القيادة، والأتمتة الصناعية والطبية وفي غيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية ، ومن هذا المنطلق يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في خططه لنشر تقنية "5 جي" مع أخذه بعين الاعتبار التحذيرات الطبية التي تتعلق بهذه التقنية. يقول الملفوض الأوروبي للسوق الداخلية، همري بريتون: "ستتيح لنا (تقنية 5 جي)، على نحو خاص، إمكانية تطوير تطبيقات جديدة ومتعددة لأنشطتنا الصناعية وخاصة فيما يتعلق بإنترنت المعدّات". الحملة البلجيكية ضد تقنية "5 جي" يؤكد مؤسسها أوليفر أنها ليست ضد التكنولوجيا، إنما هي تحذر من مخاطر الجيل الخامس من شبكات الانترنت، وتدعو إلى استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات المنخفضة حفاظاً على الصحة العامة.
Euronews (Ar)
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عرّاب بريكست مودعا البرلمان الأوروبي: سأفتقد أجواء الدراما والمسرح
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كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة 621 عضوًا.. البرلمان الأوروبي يصادق على «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.