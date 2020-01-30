ديباجي: قطر تحاول السير بالسودان في طريق الفوضى والدمار والانقسام

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الخميس 30 يناير 2020 قال الكاتب والمحلل السياسي، فهد ديباجي، إن قطر تحاول بكل الوسائل أن تزرع وتُثير في السودان الفتن والقلائل لإعادة حكم الإخوان ولتعيدها للمربع الأول، وذلكعبر أكاذيب وخزعبلات مفبركة ومتعاونين.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: على السودانيين الحرص والحذر وأخذ الحيطة. ولفت ديباجي إلى أن تمكن قطر من السودان يعني إبعادها عن طريق السلام والسير في طريق الإرهاب والفوضى والدمار والانقسام.

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