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المليشيا تعلن الحديدة مدينة منكوبة بسبب تفشي الأمراض فيها

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 يناير 2020

أعلنت وزارة الصحة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء الحديدة كمدينة منكوبة صحياً وذلك جرّاء تفشي الأمراض فيها.

 

وبحسب متحدث الوزارة بصنعاء يوسف الحاضري فإن هذا الإعلان جاء نتيجة تفشّي الكوليرا والملاريا وحمّى الضنك بشكل لافت أخيراً، بين السكان".

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ويشكو سكان الحديدة من تراجع أداء المنظومة الصحية في المدينة منذ بدء الحرب في اليمن قبل نحو خمسة أعوام.

 

ويقول أحد المواطنين أن سكان الحديدة يعانون بشدّة من جرّاء استمرار تراجع الخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، بسبب قلّة الإمكانات".

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