شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج يفضح صفقات الإخوان والحوثيين بنهم صنعاء والجوف والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020 أطلق مواطنون وناشطون جنوبيون، هاشتاج جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حمل شعار "الاصلاح في حضن الحوثي".

Advertisements وحرص المشاركون في الهاشتاج على فضح الصفقات الأخيرة بين مليشيا الإخوان والحوثيين سواء في الجوف أو نهم صنعاء. ويجري قيادات من مليشيا الإخوان لقاءات مع الحوثيين لإعداد الصفقات التي يجرى إبرامها بين الطرفين.

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