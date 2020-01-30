زلزال بقوة 5.4 درجة بالمتوسط قبالة سواحل تركيا واليونان

الخميس 30 يناير 2020

وقع زلزال، الخميس، في البحر المتوسط بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس "ريختر" قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا، غربي تركيا، وسواحل جزيرة "دوديكانيسيا" اليونانية.



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جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، نشرته على حسابها الإلكتروني الرسمي.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 58.24 كم من الجزيرة اليونانية، و147.98 كم من قضاء مرمريس، وعلى عمق 11 كم تقريبا.

كان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيج شرقي تركيا، الجمعة، وتسبب في مقتل نحو 40 شخصا. وأعقبه مئات التوابع وتسبب في حالة واسعة النطاق من الذعر.