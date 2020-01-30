صحيفة: 20 أكتوبر سيكون العالم على موعد مع افتتاح استثنائي بالإمارات 

الخميس 30 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تضع لمساتها الأخيرة على موقع " إكسبو دبي 2020 " الذي سيشكل أضخم حدث دولي تشهده المنطقة بمشاركة 192 دولة وحوالي 25 مليون زيارة، 70 في المائة منها من خارج الدولة، كما أنه يشكل قصة نجاح تلهم العالم بالقدرة على الإنجاز والإعداد لمستقبل أكثر نماءً وازدهاراً.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس أنه في العشرين من أكتوبر المقبل، سيكون العالم على موعد مع افتتاح استثنائي أعدت له الدولة على مدى سنوات من العمل التراكمي، يجسد حرص الإمارات على الريادة في مجال تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، والسعي لتعميق هذه التجربة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بجهود أبناء الوطن ومساهماتهم الإنسانية التي تنطلق من هذه الدولة لتصل شتى بقاع الأرض.

Advertisements

وتابعت لعل ساحة الوصل التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لتشكل " القلب النابض" لموقع المعرض، هي تجسيد حي لتميز هذا الحدث، وقدرة الدولة وأبنائها على المنافسة والإنجاز، إضافة إلى أن رمزيتها التي تحمل اسم دبي القديم، تؤكد الدور الذي لعبته الإمارة والدولة على مدى السنين في الربط بين الشعوب.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن أهم ما في هذا المعرض الضخم، أنه يجمع العالم وثقافاته وتجاربه الإنسانية ليجسد بمضمونه فعالية للتلاقي والحوار والاطلاع على كل ما يصب في سبيل إسعاد البشرية واستقرارها ويحقق طموحها بمستقبل أفضل، وهذه قيمة إماراتية خالصة انبثقت عن مبادئ الآباء المؤسسين الذين سخروا إمكانات وقدرات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، واستطاعوا استشراف المستقبل مدركين قدرة الإمارات ومثابرتها وإصرارها على خدمة البشرية جمعاء