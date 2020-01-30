شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستعد لـ«كورونا» بفريق يضم 12 مسؤولا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس عن تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولا ضمن الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي.
وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ يوم الاثنين.
وذكر البيت الأبيض أن خطر الإصابة بالنسبة للأمريكيين ما زال ضئيلا.
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