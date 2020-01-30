شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تتأهب لموجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل
وصدرت تحذيرات من خطر الحرائق اليوم في العديد من مناطق ولاية جنوب أستراليا حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وتصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن تنتقل موجة الحر الشديد والرياح العاتية إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اعتبارا من يوم الجمعة مما ينطوي على خطر الصواعق التي قد تؤجج نحو 120 حريقا في الولايات الأسترالية الثلاث أو تتسبب في نشوب حرائق جديدة.
ومع استعداد عمال الإطفاء والسكان للخطر المتزايد، فتحت ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا مدته ستة أشهر لمعرفة أسباب حرائق الغابات المميتة ودراسة طريقة التعامل معها.
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