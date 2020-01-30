العثور على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة في احدى الساحات الترابية ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد"، مبينة ان "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين في منطقة البطن".

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واضاف المصدر ان "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.