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حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في النجف

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كشفت دائرة صحة النجف، الخميس، عن حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم تداولته في بعض وسائل التواصل لاجتماعي بشأن وجود اصابة او حجر لأي مواطن بفايروس كورونا، عار عن الصحة".

 

واضافت انه "لا يوجد في اي مستشفى بالمحافظة مثل هذه الحالات"، داعية الى "تحري الدقة عند نشر اي معلومات بهذا الصدد".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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