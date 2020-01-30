حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في النجف

كشفت دائرة صحة النجف، الخميس، عن حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم تداولته في بعض وسائل التواصل لاجتماعي بشأن وجود اصابة او حجر لأي مواطن بفايروس كورونا، عار عن الصحة".

واضافت انه "لا يوجد في اي مستشفى بالمحافظة مثل هذه الحالات"، داعية الى "تحري الدقة عند نشر اي معلومات بهذا الصدد".