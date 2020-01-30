شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في الإمارات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد، في الأمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، وأن تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب، والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وأن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



ولفت المركز إلى أن "حركة الرياح ستكون غربية شمالية، غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س أحياناً"

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