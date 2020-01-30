مركز فرنسي يفضح تدخلات قطر في الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تساهم قطر في تدمير الديمقراطية في تونس، والجزائر، والسودان.



ووفق مركز فرنسي، تحولت قطر في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الدول العربية والإسلامية كرهًا بفعل انتهاكات نظام تميم بن حمد في الداخل والخارج.

وأبرز مركز فرنسي مختص في الدراسات السياسية، سوء السمعة الحاصل في دولة قطر وسياسة صناعة الخصوم بفعل سلوك النظام الحاكم.

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واعتبر المركز أنه منذ صعود تميم إلى سلطة الحكم، انحدرت سياسة الدولة الداخلية والخارجية تدريجيًّا، نحو سياسة عقيمة تثير غضب المواطنين وتنتهك أبسط حقوقهم، وسمعة خارجية أكثر سوءًا عبر حروب وتدخلات تثير غضب شعوب الدول الأخرى.

ووفقًا لإحصاءات سرية قام بها المركز، فإن معظم المواطنين يرون أن السلطات وكبار المسؤولين اقترفوا أفعالًا وتصريحات أدت إلى تشويه السمعة، وتأكد لهم أن دولة قطر بعد حكم تميم فقدت السمعة الدولية الحسنة والطيبة، وحلت مكانها الانطباعات السلبية.

وحمّلت الدراسة السلطة وجهاز الأمن -بشكل خاص- في كل ما أصاب الداخل القطري، وكثير مما أصاب العالم العربي، من استعداء الشعوب العربية وتورطها المباشر في نشر الإرهاب في المنطقة، والحرب الدموية في اليمن وليبيا، والمساهمة في محاولة تدمير الديمقراطية في تونس، والجزائر، والسودان.