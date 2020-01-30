قطر تفشل في إحياء الدولة العميقة في السوادن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

فشلت دولة قطر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، إستعادة سيطرتها على مقاليد الحكم في السودان عبر إعادة إحياء الدولة العميقة التي بناها البشير منذ إنقلابه على الحكم في العام 1989م .



وسعت قطر ومن روائها تركيا في البداية لإفشال الجهود الأفريقية في رأب الصدع وإنهاء الأزمة السودانية، وهاجمت عبر إعلامها الجهود السعودية والإماراتية التي أسهمت في إنقاذ الإقتصاد السوداني .

وبعد إنتهاء الأزمة وتشكيل الحكومة السودانية عبر توافق كافة الأطياف السياسية وحتى التنظيمات المسلحة، ذهبت قطر إلى محاولة إحياء الأعمال الإرهابية التي بدأت بإستهداف القيادات العسكرية الرافضة لتحركاتها قبل أن تتمكن الإستخبارات السودانية من ضبط بعض العناصر المحركة للتنظيمات الإرهابية في السودان .

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عقب ذلك إستخدمت قطر اخر أوراقها بترتيب إنقلاب داخل جهاز الإستخبارات الذي كانت تعتزم السلطات السودانية تطهيرها من العناصر الإخوانية بحجة المطالبة بتحقيق عدد من المطالب ولكن القوات السودانية تمكنت من إخماد هذا الإنقلاب الذي حاولت قطر تصويره على أنه تحرك عفوي ولكنه إمتد للعديد من الولايات السودانية .

وتؤكد ترتيب الأحداث وتسلسلها أن قطر سعت منذ سقوط البشير الذي كانت أخر زيارة له إلى قطر للسيطرة على ما يسمى بالدولة العميقة والقيام بثورة مضادة تعيد سيطرة الإخوان الذين ترعاهم قطر، خاصة وأن قطر فقدت زمام الأمور في كلاً من اثيوبيا وأرتيريا وحتى الصومال .

ولكن كافة المحاولات فشلت في تحقيق مآربها بعد أن تمكنت السلطات السودانية سوءاً المدنية أو العسكرية من إحتوائها وعدم السماح لها بالتغلغل .