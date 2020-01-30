طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان «خطة ترامب»

قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية عدة مواقع في غزة، فيما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية وعلى حدود القطاع، بعد الإعلان في واشنطن عن "خطة ترامب" للتسوية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مواقع في دير البلح، كما أغارت على موقع للمقاتلين الفلسطينيين غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على محيط منطقة المطاحن شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أرض زراعية شرق دير البلح وسط القطاع.

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ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، كأول عملية إطلاق من القطاع غداة الإعلان عن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" التي يعارضها الفلسطينيون ويرحب بها الإسرائيليون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". دون الحديث عن أي أضرار أو إصابات.

ويأتي إطلاق القذيفة الصاروخية، بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقة "كيسوفيم" المتاخمة لقطاع غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نشر تعزيزات في الضفة الغربية وقرب حدود قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية.