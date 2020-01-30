الخارجية الكويتية: نقدر عالياً مساعي أميركا لحل القضية الفلسطينية

وأعلنت وزارة الخارجية ​الكويت​ية، أنها "تقدر عاليا مساعي ​الولايات المتحدة الأميركية​ لحل ​القضية الفلسطينية​ وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة".

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن الكويت تؤكد "انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني"، أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها ​المجتمع الدولي​ وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​".