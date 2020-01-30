مسؤول عسكري اسرائيلي: ردود الفعل على خطة ترامب ستعتمد على كيفية تلقيها في الشارع

أكد رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ​تامير هايمان​، أن ردود الفعل على خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام، من أجل تسوية القضية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، المعروفة إعلاميا بـ "​صفقة القرن​" في عواصم ​الشرق الأوسط​ ستعتمد على كيفية تلقيها في الشارع.

وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمعهد دراسات ​الأمن​ القومي، قال: "يتم نشر "صفقة القرن" الآن، وسيكون من غير المهني مناقشة عواقبها". وأضاف: "بالتأكيد سيتم تغطية الأمر في ​الجيش​ وعلى ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وسيكون له تأثير على الجمهور الأوسع في كل من العالمين الفلسطيني والعربي، مما سيكون له تأثير على سياسات تلك البلدان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام من أجل تسوية القضية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" في حضور رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين ​نتنياهو​، وسفراء عمان و​البحرين​ و​الإمارات​.