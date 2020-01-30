البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات سرية في كتابه الجديد

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ من غير المسموح لمستشار ​الأمن القومي الأميركي​ السابق ​جون بولتون​ أن ينشر كتابًا أعدّه، إذ إنّه يحتوي بشكله الحاليّ على معلومات سرّيّة، بحسب ما جاء في رسالةٍ أرسِلت إلى محامي بولتون.

وقال ​مجلس الأمن​ القومي الأميركي بعد اطّلاعه على مسودة الكتاب - وهو إجراء يُطبّق على كلّ ​الكتب​ التي ينشرها موظّفون سابقون في البيت الأبيض - إنّ المسودة تحتوي على "معلومات سرّيّة" بعضها مصنّف "سري للغاية" و"يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي". وأضاف "المسودة لا يمكن أن تنشر من دون حذف هذه المعلومات السرّيّة".

ودحض محامي بولتون، تشاك كوبر، ادّعاءات البيت الأبيض. وقال في ردّه "نحن لا نعتقد أنّ أيًا من هذه المعلومات يُمكن منطقيًا اعتبارها سرّيّة".

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وطلب المحامي كوبر في رسالته، من مجلس الأمن القوميّ أن يختتم مراجعته للكتاب سريعًا، في ضوء إمكانيّة استدعاء بولتون للإدلاء بشهادته في إطار محاكمة ترامب.

ويكشف بولتون في كتابه خصوصًا محادثة يمكن أن تضرّ بترامب الذي يواجه حاليًا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون، فإنّ ترامب قال له في آب 2019 إنّه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكريّة لأوكرانيا طالما لم تحقّق سلطات كييف حول نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يُعتبر الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني 2020.