السلطات المكسيكية تعثر على 292 مهاجرا مكدسين في شاحنتين

عثرت السلطات ​المكسيك​يّة على 292 مهاجرًا يتحدّرون من ​أميركا​ الوسطى مكدّسين على متن شاحنتَين في ولاية تشياباس الجنوبيّة، على ما أعلن مكتب المدّعي المحلّي الأربعاء.

وأشار المدّعي في بيان إلى أنّ كلّاً من هؤلاء ​المهاجرين​ كان دفع مبلغ مئة ألف بيزو (4,800 يورو) لشبكة مهرّبين من أجل عبور المكسيك على متن الشاحنتين حتّى الوصول إلى الحدود مع الولايات المتّحدة.

وأوقِفت الشاحنتان في بيريوزابال على بُعد نحو عشرين كيلومترًا من توكستلا غوتييريس، عاصمة تشياباس الحدوديّة مع ​غواتيمالا​.

وكان على متن إحدى الشاحنتين 162 شخصًا (122 رجلاً، 19 امرأة و31 طفلاً) يتحدّرون من غواتيمالا و​هندوراس​ و​السلفادور​ و​نيكاراغوا​. أمّا في الشاحنة الثانية فعثِر على 130 مهاجرًا مكدّسين (100 رجل و11 امرأة و19 طفلاً)، جميعهم من غواتيمالا.

واعتُقل سائقا الشاحنتين بينما تكفّلت سلطات ​الهجرة​ بهؤلاء المهاجرين.