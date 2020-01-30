ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" في الصين إلى أكثر من 170 قتيلاً

ارتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس "كورونا" الجديد في ​الصين​ إلى أكثر من 170 قتيلاً بالحد الأدنى، وقد سجلت الصين 1700 إصابة جديدة بالفيروس المميت لتصل إلى 7711 إصابة بالحد الأدنى حول ​العالم​.

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