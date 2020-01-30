أشارت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلى ان ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو، أصدروا "مذكرة توقيف واعتقال بحق رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية".
ولفتت الوكالة إلى أن "الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان بطريقة غير قانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء في العاصمة اليابانية اصدر مذكرة توقيف واعتقال بحق غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.