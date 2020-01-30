الادعاء في العاصمة اليابانية اصدر مذكرة توقيف واعتقال بحق غصن

أشارت وكالة "كيودو" ​اليابان​ية للأنباء، إلى ان ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية ​طوكيو​، أصدروا "مذكرة توقيف واعتقال بحق رئيس شركة نيسان السابق ​كارلوس غصن​، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية".

ولفتت الوكالة إلى أن "الادعاء أصدر أيضاً مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان بطريقة غير قانونية".