التحكم المروري: قتيلان و12 جريحاً في 13 حادث في الـ24 ساعة الماضية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن حصيلة حوادث السير في الـ24 ساعة الماضية حيث سقط قتيلين و12 جريحاً في 13 ​حادث سير​. إضغط للمزيد

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