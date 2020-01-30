الجمهورية: الاجتماع الاخير للجنة صياغة البيان الوزاري سيكون السبت

علمت "​الجمهورية​"، انّ الاجتماع الأخير للجنة الوزارية لصياغة ​البيان الوزاري​ سيكون عند ​الساعة​ الثالثة من بعد ظهر السبت، ولن تغادر اللجنة السراي الّا عند الانتهاء من البيان وإحالته إلى الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لتوزيعه على الوزراء قبل تحديد جلسة لإقراره في ​القصر الجمهوري​ والمرجحة يوم الثلاثاء او الأربعاء من الأسبوع المقبل.

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