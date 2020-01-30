مصادر بعبدا للجمهورية: الإقدام على قرارات قاسية وموجعة للخروج من النفق امر واجب

أوضحت مصادر قريبة من ​بعبدا​ لـ"الجمهورية" انه "ما لفت اليه ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون عن اتخاذ اجراءات موجعة لمعالجة الوضعين ​الاقتصاد​ي و​المال​ي ليس جديداً ولا مفاجئاً، ومن يستعرض سلسلة القرارات التي اقترحتها "الورقة الإقتصادية" التي صدرت عن الورشة التي عُقدت في بعبدا قبل استقالة ​الحكومة​ السابقة، تتحدث عن مثل هذه الإجراءات"، مشيرة الى انّ هذه الورقة هي من بين الأوراق المطروحة في لقاءات السراي الإقتصادية والمالية والنقدية امس مع الوزراء المعنيين والمراجع المالية ال​لبنان​ية والدولية.

ولفتت المصادر، الى أنّ ما بلغه الوضع من خطورة لا يمكن تجاوزه بغير شدّ الأحزمة على اكثر من مستوى. وان الإقدام على قرارات قاسية وموجعة للخروج من النفق امر واجب الوجوب ولو لفترة معينة، تؤدي الى الخروج مما نحن فيه من أوجه ​الأزمة​ المتفاقمة. وانتهت هذه المصادر الى ضرورة انتظار المقررات التي سيفضي اليها الجهد المبذول في السراي، تحضيراً للبيان الوزاري، داعية الى التجاوب معها وإحياء للثقة المفقودة ب​الدولة​ والمؤسسات.