عبدالله: حق العودة للشعب الفلسطيني هو شرط اساسي لأي تسوية

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​حق العودة​ للشعب ال​فلسطين​ي المشرد في الشتات، هو شرط اساسي لأي تسوية مطروحة للقضية الفلسطينية، وهو لا يقل أهمية عن مسألة ​القدس​، مهد ​الديانات​، ومهما تخاذلت الانظمة، سيبقى نبض الشعوب العربية، داعما لصمود هذا الشعب البطل".

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