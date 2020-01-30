حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طريقي ​ضهر البيدر​ ​ترشيش​ زحلة سالكتان امام جميع المركبات​​​​​​​. من جهة أخرى، أفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي مشمش مرجحين ​الهرمل​، ​القموعة​ ​القبيات​، ​عيناتا​ الارز، افقا ​العاقورة​، سير الضنيه، ​حدث بعلبك​ ​عيون السيمان​ و​معاصر الشوف​ كفريا​​​​​​​. إضغط للمزيد

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