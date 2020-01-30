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وأوردت صحيفة "ديلي ميل" أن عددا من الجنود الألمان أخذوا يقفزون من السيارات، كما لو أنهم يتعاملون مع دبابات.
وأكدت وزارة الدفاع الألمانية، أن الجنود استخدموا عربات غير مصفحة، نظرا للنقص الحاصل في الدبابات المعروفة باسم "بوما".
ولجأ الجنود الألمان إلى التدريب عن طريق سيارات، لأن 20 في المئة فقط من دبابات "بوما" توجد في نطاق العمل.
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ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
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وتعيد هذه التمارين واقعة أخرى مماثلة إلى الأذهان، ففي سنة 2014، اضطر جنود ألمان إلى استخدام قطع من العصي بمثابة أسلحة، بعدما جرت صباغتها من الخارج، خلال مناورات للناتو في النرويج.
وأكدت الوزارة الألمانية أنها غير راضية عن النقص الحاصل لدى الجيش في العربات المخصصة لقتال المشاة.
وأوردت تقارير صحفية، أن تكلفة 350 دبابة جديدة من طراز "بوما"، طلبها الجيش الألماني، ارتفعت من 2.5 مليار جنيه إسترليني إلى 5 مليار جنيه إسترليني، خلال الصيف الماضي، من جراء طلب عدة إضافات وتحديثات.
وتعزو وزارة الدفاع الألمانية التأخر في تحديث أسطولها القديم من الدبابات، إلى جوانب متعلقة بإبرام العقود.
وانتقد السياسي اليساري البارز، ماتياس جون، هذا التأخر في تحديث الدبابات، قائلا إنه واحد من أفدح الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر جنود ألمان يخوضون تدريبا عسكريا بـ"دبابات مزيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.