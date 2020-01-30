دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «كورونا» يجبر «ستاربكس» على إغلاق نصف متاجرها بالصين

أغلقت شركة ستاربكس أكثر من نصف متاجرها الصينية البالغ عددها 4300 متجر، في ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في مقتل 132 شخصًا، بحسب آخر إحصائية للسلطات الصينية.

وأفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية بأن الشركة «تواصل مراقبة وتعديل ساعات تشغيل جميع متاجرنا في السوق»، مشيرةً إلى أن إغلاقها من المتوقع أن يكون مؤقتًا.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لإغلاق متاجرها وتوقيف خدمات التوصيل في مدينة ووهان التي اندلع بها المرض، وفي مقاطعة هوبي الأوسع.

وقال جون كولفر رئيس الشركة الدولي، إن «الوضع تفاقم» خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفًا أن ستاربكس تقيِّم عمليات إغلاق متاجرها «كل يوم»، كما أن المتاجر التي لا تزال مفتوحة لا تزال توفر خدمة التوصيل، إلا أنها قد يكون لديها قائمة محدودة، بناءً على قيود سلسلة التوريد وساعات العمل مختلفة.

شاهد أيضاً من AFP: آبل تستعدّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خبراء أجانب يصلون إلى السودان في محاولة لإنقاذ حياة أسود هزيلة وصل خبراء أجانب في مجال الحفاظ على الحياة البرية إلى السودان حيث أجروا في حديقة للحيوانات في العاصمة الخرطوم فحوصات أوّلية على أربعة أسود هزيلة ومريضة في محاولة لإنقاذها كي لا تلقى مصير لبؤة نفقت الأسبوع الماضي. AFP

أكثر من مئة حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ تنظّم دول عدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا الثلاثاء رحلات إجلاء لرعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا المستجدّ الذي تجاوز عدد وفياته المئة شخص في الصين وفيما بلغ عدد المصابين به أكثر من 4500. AFP

"ميشلان" تمنح ثلاث نجوم لطاه ياباني في فرنسا للمرة الأولى أحدث دليل "ميشلان" مفاجأة ليل الاثنين بعد منحه للمرة الأولى في فرنسا ثلاث نجوم لطاه ياباني هو كي كوباياشي، بالإضافة إلى كريستوفر كوتانسو في لاروشيل والشيف غلين فيل في بروفانس. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان آبل تستعدّ لمواجهة فيروس كورونا المستجد AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ووعد الرئيس التنفيذي للشركة كيفن جونسون بالتعامل بشفافية فيما يتعلق باستجابة الشركة «للظروف غير العادية» في بيان صدر يوم الثلاثاء، مضيفًا: «لا نزال متفائلين وملتزمين بالفرصة الطويلة الأمد في الصين».

كما أشار جونسون، في مكالمة مع المستثمرين، أن ستاربكس تعطي أولويتها لصحة العملاء والموظفين، وتعمل مع المسؤولين للمساعدة في احتواء الفيروس.

وتعد الصين من أسواق النمو الرائدة لستاربكس، بجانب الولايات المتحدة؛ حيث نمت المبيعات في المتاجر الصينية في الربع الأول من العام بنسبة 3%، كما قالت شركة ستاربكس قبل الإغلاق إنها كانت تخطط لرفع توقعاتها المالية لهذا العام بسبب نتائجها القوية في الربع الأول.

وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 132 حالة وفاة، فضلًا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليمًا.

وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عامًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. الإمارات تعلن تسجيل حالات «كورونا».. وتوضح حالة المصابين

الصين تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 132 حالة

فيروس «كورونا» يوحد الصين ورسيا.. والهدف: تطوير لقاح مضاد