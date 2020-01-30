شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب تركى معارض: أردوغان سلم الحكم للصهر وزوجة الابن وأخت الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سلم الحكم للصهر وزوجة الابن وأخت الزوج، قائلة خلال الفيديو: أمتي العزيزة يُرى أن ارتفاع الأسعار سيستمر دون انقطاع، أنا أيضًا أريد لتركيا أن تنهض، لكن تركيا لن تنهض من خلال الظهور في التليفزيون والقول إنها تنهض فهذه مزاعم كاذبة.

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وأضافت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو، أن هذا النظام الذى سُلم للصهر وزوجة الابن وأخت الزوج والزوجة والصديق والأحباب، يجب أن ينتهي فورًا، ويجب علينا بناء نظام برلماني مُعدل وقوى، وليست لدينا طريقة أخرى ، ومقاومة هذا، يُعد مقاومة للتاريخ والحقائق، وهذه المقاومة لم تكن ناجحة أبدًا على مدار تاريخ الإنسانية، ولن تكون ناجحة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام. وعندما أنتقد التدخل في سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة، فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 مليون و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي، لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير. أنا أقول نفس الشيء، ستلتقي بشار الأسد في سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة.

وأشار زعيم المعارضة التركية، إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في ليبيا خاطئة، متابعا: لقد قلت أفكاري أيضًا في موضوع ليبيا، وأن إرسال الجنود خطأ، فالقوات المسيطرة لا تمسك النار بيدها، ولكنها تستخدم كملقط، وغضبوا على الأسد، واستخدمونا كملقط، والآن يريدوننا أن نمسك النار في ليبيا، فالأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، ولم يكن أحد عدو لتركيا، وكان لكلمتنا وزنها في المنطقة، لكن الآن أصبحنا طرفًا. قلت ليكن هناك قوات حفظ السلام. غضبوا مني. وقالوا إن الأمم المتحدة لا تعرف حفتر. تعرفه أم لا، أنت ادعوه.