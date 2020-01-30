إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من منطقة تفشي "كورونا" في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ): ذكرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الخميس أن حكومة بلادها تقوم بإعداد إجراءات لإجلاء الإندونيسيين من منطقة الحجر الصحي التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في الصين. وقالت مارسودي لصحفيين في جاكرتا إن وزراء الحكومة يناقشون سبلا لمنع انتشار الفيروس في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وأضافت أن الحكومة الصينية أبدت استعدادها لتسهيل عملية الإجلاء. ويعيش نحو 243 إندونيسيا ، معظمهم طلاب، في منطقة الحجر الصحي بالصين.

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