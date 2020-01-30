الولايات المتحدة تكتشف أكبر نفق تهريب على الحدود الأمريكية المكسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - سان دييجو - (د ب أ):

ذكرت السلطات الأمريكية أنها اكتشفت أطول نفق تهريب بين المكسيك وولاية كاليفورنيا.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، الأربعاء، أن النفق البالغ طوله 1.3 كيلومتر يبدأ في منطقة صناعية ببلدة تيخوانا المكسيكية وينتهي في مدينة سان دييجو الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع النفق 1.7 متر تقريبا وعرضه 60 سنتيمترا وعمقه 21 مترا، وهو مجهز بمصعد ونظام عربات سكك حديدية وتهوية ونظام صرف.

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وأفادت الهيئة بأنه تم اكتشاف النفق في آب/أغسطس الماضي، لكن لم يتم الإعلان ذلك إلا الآن.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية ، جون كالري ، إن عصابات المخدرات المكسيكية تقوم بتهريب المخدرات تحت الأرض إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "مدى تطور هذا النفق يوضح تصميم وموارد تلك العصابات".

ولم تعتقل السلطات أي شخص على خلفية اكتشف ذلك النفق.