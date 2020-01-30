إصابة 3 يابانيين بـ "كورونا" بعد إجلائهم من ووهان الصينية

أكدت اليابان، أن ثلاثة من رعاياها الـ 206 الذين تم إجلاؤهم يوم الأربعاء من مدينة ووهان، التي انتشر منها فيروس كورونا المستجد، أصيبوا بالفيروس.

وقالت الحكومة إن 206 مواطنين نقلوا إلى المستشفى.

ووصلت رحلة جوية على متنها مجموعة ثانية من نحو 200 ياباني تم إجلاؤهم من ووهان، إلى طوكيو اليوم الخميس.

في غضون ذلك، أكدت اليابان ثاني حالة لانتقال المرض من شخص إلى آخر يوم الأربعاء.

ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في اليابان بذلك إلى 11 شخصاً.

اقرأ أيضاً... ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 170