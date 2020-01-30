شكرا لقرائتكم خبر عن لحين انتهاء أزمة «كورونا».. الكوريتان تتفقان على وقف «الاتصال المشترك» والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت الكوريتان على وقف تشغيل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول اليوم الخميس إن الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ، واتفقتا على وقف تشغيل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد.

وقررت سيئول إعادة عمالها المقيمين في كيسونغ الذين يبلغ عددهم 58 مسؤولا في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.