نيبينزيا: مرتفعات الجولان أرض سورية

ذكر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ​فاسيلي نيبينزيا​، مؤلفي "صفقة القرن" بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بأن مرتفعات الجولان أرض سورية.

وأوضح انه "بالأمس نشرت رؤية واشنطن للتسوية في الشرق الأوسط ولاحظنا بالخرائط الواردة في الخطة بأن مرتفعات الجولان تم تعريفها على أنها أرض إسرائيلية، وبهذا الصدد، نود أن نذكر واضعي الخرائط الجغرافية بأننا لا نعترف بسيادة إسرائيل فوق الجولان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، عن خطته للسلام من أجل تسوية القضية "الفلسطينية – الإسرائيلية"، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" في حضور رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وسفراء عمان والبحرين والإمارات. وبحسب ترامب ونتانياهو فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.