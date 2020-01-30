وهاب: لعبة خطيرة يلعبها أردوغان في ليبيا

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "اللعبة الخطيرة التي يلعبها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​ليبيا​، فقد هرب ١٧ مقاتلاً من المقاتلين الذين نقلتهم ​تركيا​ إلى ليبيا ووصلوا أراضي ​أوروبا​، فلينتنبه الأوروبيون لذلك وليعملوا على منع أردوغان من الإستمرار في هذه العملية لأنهم بالنتيجة سيدفعون الثمن".

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