قاطيشا: الانتفاضة لن تنتهي إلا بالتغيير الجذري الذي انطلقت لأجله

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ انه "من الواضح مما تقوم به ​السلطة​ أن هناك قراراً بفض المظاهرات لكن ​الانتفاضة​ لن تنتهي إلا بالتغيير الجذري الذي انطلقت لأجله التحركات".

ورأى أن "السلطة غير قادرة على تحمل تداعيات قرار كهذا وبالتالي لن تذهب بعيداً في تنفيذه في ظل المراقبة الدولية والعربية لكل ما يحصل، وبالتالي أي خطأ في هذا الإطار ستنتج عنه مواجهة ​لبنان​ مع الأسرة الدولية".

وأوضح ان "الثورات لا تبقى بالزخم نفسه طوال فترة طويلة إنما تمر بمراحل متفاوتة، لكن عند حدوث أي أمر تعود لتنطلق من جديد". وفيما رجّح أن تشهد جلسةُ التصويت على الثقة تحركاتٍ شعبية في موازاة استنفار السلطة على غرار ما حصل في جلسة ​الموازنة​، أكد انه "إذا حصلت ​الحكومة​ على الثقة لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى أو أن الشعب رضي عنها، وهو الذي يدرك تماماً، وإن دعا بعض الأصوات لمنح الفرصة للحكومة، أنها لن تنجح في تحقيق شيء".

