مصادر الشرق الاوسط: لجنة صياغة البيان الوزاري لم تتوصل بعد لصيغة حول بند المقاومة

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أن اللجنة الوزارية التي تجتمع منذ الأسبوع الماضي لإعداد ​البيان الوزاري​ "لم تتوصل بعد إلى صيغة بخصوص بند ​المقاومة​ في البيان"، علماً بأن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري ل​حكومة سعد الحريري​ المستقيلة، نصت على "تأكيد ​الحكومة​ على واجب ​الدولة​ وسعيها لتحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والجزء اللبناني من قرية ​الغجر​، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

ولفتت المصادر إلى انه "هناك تباين حول الصيغة، ويحاول رئيس الحكومة ​حسان دياب​ تدوير الزوايا للتوصل إلى صيغة مقبولة من كل الفرقاء"، لافتة إلى أن "هناك آراء عدة حول الصيغ المقترحة". وأشارت المصادر إلى أن "المداولات لا تقتصر على اللجنة الوزارية، بل تشمل أيضاً على خطٍ موازٍ القوى السياسية المشاركة في الحكومة التي تقوم بمشاورات وتدفع باتجاه التوافق على صيغة مقبولة من الجميع تمثل قاسماً مشتركاً لإنجاز البيان الوزاري".

