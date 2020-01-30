شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش: إدخال أطفال الروهينجا في برنامج تعليمي رسمي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محبوب علام تالوكدير رئيس "لجنة إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى الوطن" في بنجلاديش: "وافقنا من حيث المبدأ على السماح بانخراطهم (أطفال الروهينجا) في التعليم الرسمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى".
وأضاف تالوكدير أنه في البداية سيتم إلحاق 10 آلاف من الصبية والفتيات الروهينجا الذين تصل أعمارهم إلى 14 عاما بالأعوام الدراسية ما بين السادس والتاسع، حيث سيدرسون مناهج المدارس في ميانمار بشكل أساسي. وذكر تالوكدير أن البرنامج سينطلق بمجرد الانتهاء من إعداد المناهج.
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