شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلبيني يمنع المسؤولين من زيارة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وسوف يمتد الحظر ليشمل دوتيرتي نفسه الذي أشار إلى أنه لن يحضر قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في مارس، لأنه من المقرر عقدها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
وشبه الخطوة بـ"مقاطعة" فيما جدد أن البلاد تنهي أيضا اتفاقيتها الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية المسماة "اتفاقية القوات الزائرة".
وقال دوتيرتي للصحفيين في حوار على هامش فعالية عامة: "لن أسمح لأي عضو بالحكومة الذهاب إلى هناك في الوقت الحالي".
وشدد الرئيس الفلبيني على أنه "يخفض مستوى " العلاقات بين الفلبين وأمريكا التي ظلت حليفها لفترة طويلة. وقال إن اختيار عدم حضور القمة التي تقام في لاس فيجاس اتخذ لـ"اعتبارات إستراتيجية وجيوسياسية".
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