اخبار العالم

الرئيس الفلبيني يمنع المسؤولين من زيارة أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلبيني يمنع المسؤولين من زيارة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

صرح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس الأربعاء، بأنه سوف يتم منع مسؤولي الحكومة من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليصعد خلافا دبلوماسيا نتج عن رفض أمريكا مؤخرا إصدار تأشيرة لأحد حلفاء دوتيرتي الرئيسيين.

وسوف يمتد الحظر ليشمل دوتيرتي نفسه الذي أشار إلى أنه لن يحضر قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في مارس، لأنه من المقرر عقدها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وشبه الخطوة بـ"مقاطعة" فيما جدد أن البلاد تنهي أيضا اتفاقيتها الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية المسماة "اتفاقية القوات الزائرة".

وقال دوتيرتي للصحفيين في حوار على هامش فعالية عامة: "لن أسمح لأي عضو بالحكومة الذهاب إلى هناك في الوقت الحالي".

وشدد الرئيس الفلبيني على أنه "يخفض مستوى " العلاقات بين الفلبين وأمريكا التي ظلت حليفها لفترة طويلة. وقال إن اختيار عدم حضور القمة التي تقام في لاس فيجاس اتخذ لـ"اعتبارات إستراتيجية وجيوسياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلبيني يمنع المسؤولين من زيارة أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا