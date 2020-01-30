شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق بطريق المطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق فجر الخميس، بمنطقة سيدي سليم في طريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني الليبي بسط سيطرتها على المناطق الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة بعد اشتباكات مع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، رغم قرار وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه خلال مؤتمر "برلين".

Advertisements

هذا وكانت الأمم المتحدة قد شجبت "الانتهاكات الصارخة المستمرة" لبعض المشاركين في المؤتمر، إذ أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بإنزال جنود أتراك في ميناء طرابلس، رافقهما إنزال لمركبات مدرعة ومعدات عسكرية ثقيلة.

سياسيا، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس مخصصة لبحث التطورات في ليبيا.

وخلال الجلسة سيقدم الموفد الأممي غسان سلامة إحاطة للمجلس بشأن التطورات، لا سيما في طرابلس، وخروقات الهدنة التي أقرها اجتماع برلين، وسط توقعات بعدم طرح مشروع القرار البريطاني بشأن هدنة في ليبيا خلال جلسة اليوم.