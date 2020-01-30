17 قتيلا في انفجار شاحنة تنقل الغاز في البيرو

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ليما: أعلنت وزارة الصحّة البيروفيّة الأربعاء أنّ حصيلة ضحايا انفجار شاحنة تنقل الغاز في ليما في 23 كانون الثاني/يناير الجاري ارتفعت إلى 17 قتيلاً، بعد وفاة رجل يبلغ 27 عامًا وطفل يبلغ 13 عامًا كانا نُقلا الى المستشفى بسبب إصابتهما بحروق خطيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "17 شخصًا قُتلوا في انفجار الشاحنة في فيلا سالفادور".

وقُتل خمسة أطفال على الأقلّ في الانفجار الذي وقع الخميس في مدينة فيلا سالفادور الضاحية التي تضم 500 الف نسمة في جنوب ليما. وكانت الحصيلة السابقة تبلغ 15 قتيلاً ونحو خمسين جريحًا.

ووقع الحادث الكبير قبيل الساعة السابعة (12,00 ت غ) بينما كان السكان متوجهين إلى أماكن عملهم.

وأحدث الانفجار الذي نجم عن تسرّب للغاز، حريقًا امتدّ سريعًا. وقد احتاج لـ13 سيّارة إطفاء لإخماده ودمّر 14 منزلاً.