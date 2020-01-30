شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": خطوات لمنع ظاهرة التعذيب بدور الرعاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع ملف دور الرعاية والتعديات التى تشهدها بعض الدور عن قرب، وهناك تواصل دائم بشأن هذه الوقائع التى تنعكس بالسلب على المنظومة، وسبق وأن قامت اللجنة بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية المفاجئة لعدد من دور الرعاية وتم نقل الصورة للتنفيذيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الأوضاع، وفى طار الدور الرقابى للجنة.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ظاهرة التعديات التى تشهدها بعض الدور تستوجب ضرورة أن يتم عمل تقييم نفسى دورى للعاملين فى دور الرعاية، للوقوف على مدى قدرتهم وطاقتهم الاستيعابية فى التعامل مع قاطنى دور الرعاية، وفى نفس الوقت لمعالجة بعض الملاحظات عن وجدت، وعدم ترك الأمر هكذا لحين وقوع بعض الكوارث التى تشهدها بعض المناطق.

وشدد وكيل اللجنة على ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة على دور الرعاية، وتنظيم عدد من الزيارات المفاجئة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، على أن تكون هذه الزيارات بشكل دورى على مستوى الجمهورية، بالإضافة تغليظ عقوبة الانتهاكات والمخالفات فى حال ارتكابها، حتى يكون هذا الأمر بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون، وضرورة ان تكون عقوبات رادعة.

وطالب أبو حامد، تفعيل دور لجان حماية الأطفال بالمحافظات المشكلة طبقاً لقانون الطفل، ولما لها من دور رقابى على دور الرعاية، على أن يتم منحها الصلاحيات الكاملة حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، لمنع هذه الظاهرة من الانتشار التى تؤثر على المجتمع.