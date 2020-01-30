شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يحصل على موافقة الصحة لإنشاء مركز غسيل كلوى بقرية إهناسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة الصحة على طلب مقدم من النائب على بدر، حول إنشاء مركز غسيل كلوى بقرية ننا مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، لخدمة المرضى بالقرية والقرى المجاورة وتخفيف معاناتهم الشديدة فى الذهاب إلى المحافظة أو المركز، وذلك بناء علي الطلب المقدم من أهالى القرية ورغبتهم فى إنشاء مركز غسيل كلوى، وسيتم خلال الفترة المقبلة إجراء المعاينة وسرعة البدء في إنشاء المركز لخدمة المواطنين بالقرية والمناطق المجاورة لها.

وقال النائب على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إنه يتابع استكمال باقي الإجراءات اللازمة لسرعة إقامة المركز، وذلك لتخفيف العبء الملقي علي جميع مرضي الغسيل الكلوي بمركز ومدينة إهناسيا بجميع قراها، و لتحسين المنظومة الصحية والخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الإطار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة حول حرمان قرية ننا من العديد من الخدمات فى المنظومة الصحية، فى الوقت الذى تبعد عن مركز إهناسيا أكثر من 15 كم، مما يجعلها محرومة من العديد من الخدمات الأساسية، ويوجد بها نسبة كبيرة من مصابى مرض الفشل الكلوى، الذين يجدون مشقة فى السفر لتلقى العلاج اللازم يوميا، مطالبا إنشاء وحدة غسيل كلوى داخل الوحدة الصحية بننا، حيث يوجد أرض فضاء داخل الوحدة غير مستغلة، وأن المواطنين يتكفلون بإنشاء المبنى طبقا للمواصفات التى تحددها الوزارة، والأجهزة، للتخفيف عن المرضى من مشقة السفر يوميا للمركز او المحافظة لتلقى الخدمة العلاجية اللازمة.

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وأشاد بدر، بموافقة الوزارة على إنشاء وحدة للغسيل الكلوى، مؤكدا أن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على طبيعة الخدمة المقدمة للمرضى، سواء فى صورة قرارات ومبادرات على أرض الواقع.