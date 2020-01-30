إلغاء الحظر والإخطار المبكر.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تفاصيل زيارة الكويت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد العطار، تفاصيل لقائه قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية ومجلس إدارة الاتحاد الكويتي التعاوني للجمعيات الاستهلاكية، لمناقشة سُبل دعم الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لمصراوي، أنه تمت مناقشة تخفيف إجراءات الفحص المشددة التي تفرضها الهيئة على كافة الصادرات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن الجانب المصري طالب بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات وإلغاءها على البعض الآخر.

وتابع بأنه تم الاتفاق على أن يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التي قد يظهر بها بعض حالات الرفض للشحنات، وأبدى الجانب الكويتي تفهمه الشديد لمطالب الجانب المصري.

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وأشار إلى أن المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة وعد بدراستها تمهيدًا لتنفيذها بعد العرض على اللجنة العليا للغذاء بدولة الكويت، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال الرسمية والإخطار السريع بين الجانبين.

يذكر أن الوفد المصري ضم الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور عبد الحميد الدمرداتش عضو مجلس النواب، والسفير المصري بالكويت.​