ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 170 حالة وتسجيل 7711 إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين/واشنطن - (د ب أ): ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الخميس إلى 170 وفاة و7711 إصابة. جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم. وتم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.

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