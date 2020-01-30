محاكمة جديدة بسبب “الفيسبوك”.. توجيه تهمة إهانة العلم الوطني للناشط “بيصرو”

بعد يومين من توقيفه، قررت محكمة السطات، متابعة الناشط الطاهري رشيد، المعروف باسم “بيصرو”، كان قد عرف بالبث المباشر على صفحته بموااقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة “بيصرو” في تصريح لـ”اليوم 24″، إن محكمة السطات وجهت اليوم الأربعاء تهم إهانة العلم الوطني وإهانة القضاة لزوجها، محددة غدا الخميس موعدا لأول جلسات محاكمته.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه تم توقيف زوجها ومتابعته، على خلفية شكاية قدمتها جمعية الشباب الملكي في حقه، مستندة على منشورات سابقة له على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الزوجة، التي لاتزال تعيش على وقع مفاجأة الاعتقال، إن زوجها كان يتحدث عن الفساد في قطاعات الصحة والتعليم “ولكن ماكاينش مع من”.

وكان حقوقيون قد تحدثوا عن حملة اعتقالات، تستهدف نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في حق أزيد من عشرة أشخاص، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان، من تشديد الخناق على النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية الرأي والتعبير في الفضاءات الافتراضية، عن طريق استعمال السلطة لسلاح المتابعة والاعتقال لتكميم الأفواه.