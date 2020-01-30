شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بقنابل حارقة على مركز للشرطة بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في بيان للشرطة أن قنابل من البنزين ألقيت على مركز شرطة كواي تشونج، وانفجر بعضها في طريق قريب.
وأوضحت الشرطة أنه ليس من الواضح ما هو الدافع وراء الهجوم المتعمد بقنابل حارقة، وأنها تجري تحقيقا.
كانت قد تم استهداف هذا المركز في يوليو الماضي عندما ردد المتظاهرون الغاضبون هتافات واشتبكوا مع الشرطة بعد اعتقال عدد من النشطاء واحتجازهم هناك، وفقًا لصحيفة "هونج كونج فري برس".
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